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В Самаре прочитает лекцию о терменвоксе правнук его изобретателя

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В Самаре прочитает лекцию о терменвоксе правнук его изобретателя

16 июня в самарском Доме рока «ФЛЭТ 31» состоится лекция и мастер-класс Петра Термена — правнука Льва Термена, создателя терменвокса. Начало в 19:00, вход свободный.

Пётр Термен — один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире, электронный музыкант и руководитель Школы терменвокса. Он является лауреатом британской премии Creativepool, американской Clio Music, премии Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи, а также премии «Народный Рахманинов».

В 2026 году Термен принял участие в праздновании 100-летия Александра Зацепина в Большом театре — исполнил тему из мультфильма «Тайна третьей планеты» в присутствии автора вместе с Ильёй Симфокэтом и Молодёжным симфоническим оркестром под руководством Юрия Башмета.

На лекции под названием «Терменвокс от Ленина до Led Zeppelin» гости узнают об истории и устройстве этого необычного инструмента.

Где: ФЛЭТ 31
Когда: 16 июня, 19:00
Вход: свободный

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