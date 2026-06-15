Обрушение перекрытий произошло в подъездах горевшего дома на XXII Партсъезда в Самаре

В многоэтажном доме № 20 на улице XXII Партсъезда в Самаре после крупного пожара обрушились перекрытия в двух подъездах на нескольких этажах. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Сергей Аникин на оперативном совещании при губернаторе в правительстве 15 июня.

По предварительным данным, в доме повреждены 32 квартиры. Спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу номер 2. Ранее сообщалось, что в здании существовала угроза обрушения конструкций. Теперь в МЧС подтвердили, что часть перекрытий действительно упала после пожара.

Вячеслав Федорищев поручил ускорить на месте ЧП работу сотрудников МЧС и следственных органов, чтобы эксперты могли оперативно оценить причиненный ущерб зданию. Он подчеркнул, что главная задача властей — в максимально короткие сроки ликвидировать последствия трагедии, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, в результате пожара погибли два человека — женщины 1975 и 1939 года рождения. Всего пострадали 12 человек, пятерых госпитализировали, среди них двое детей. Для жителей сгоревших квартир организовали консультации в пункте временного размещения. Собственники смогут оформить выплаты от 30 до 100 тысяч рублей, семьи погибших получат по 100 тысяч рублей. Некоторым уже выделили благоустроенные квартиры из маневренного фонда. Специалисты продолжают разбирать завалы и устанавливать подпорные устройства, чтобы остановить дальнейшее разрушение здания.

Напомним, ранее глава СК взял на контроль дело о страшном пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре, пишет Самарская газета.