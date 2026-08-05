В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области установят 37 светофоров

Я нашел ошибку
Главные новости:
6 сентября в 15:00 на сцене САТОБ в рамках VII Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» пройдет премьера оперы Д.Д. Шостаковича «Нос» (12+).
САТОБ: премьера к 120-летию Дмитрия Шостаковича - опера «Нос»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании Совета ректоров вузов, которое провел председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров, академик РАН Геннадий Котельников.
На заседании Совета ректоров вузов Вячеслав Федорищев поручил поощрить специалистов приемных комиссий
Пространство площадью более 600 кв.м по адресу ул. Молдавская, 3 капитально отремонтировано и полностью оснащено мебелью и музыкальными инструментами за счет средств городского бюджета и нацпроекта «Семья».
Самарская детская школа искусств № 9 откроется после капремонта
Модульное здание подразделения Кинельской центральной районной больницы возводится в селе Грачёвка. В настоящее время выполняются работы второго этапа – готовность объекта составляет около 40%.
В Кинельском районе возводят новый ФАП
В Самарской области участники специальной военной операции и члены их семей могут заключить социальные контракты в приоритетном порядке.
 Ссоциальный контракт помог ветерану СВО открыть в регионе своё дело в строительной отрасли
С 5 по 14 августа в Тольятти пройдут соревнования по мужскому гандболу, а с 16 по 25 августа — по женскому гандболу среди сильнейших игроков страны в рамках Спартакиады народов России.
В Тольятти стартовал гандбольный турнир Спартакиады народов России
В Самарской области тысячи людей каждый день вклад в развитие добровольчества. Среди них школьники, студенты, работающая молодежь, «серебряные» волонтеры и НКО. Один из героев регионального добровольческого движения - Андрей Чугунов, студент Самарского ун
Добровольчество объединяет тысячи людей в Самарской области 
 5 августа текущего года в 12:15 водитель автомобиля Nissan Qashqai., осуществляя движение  по улице Ново-Садовой, не выбрав безопасную дистанцию столкнулся с автомобилем Kia Rio.
ДТП в Октябрьском районе Самары с участием четырех автомобилей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
1.06
EUR 93.58
1.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области установят 37 светофоров

232
В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области установят 37 светофоров

Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора. Светофоры — важный элемент, который способствует повышению безопасности, улучшает качество дорожного движения и помогает снижать аварийность. В 2026 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на участках ремонта и капитального ремонта региональной дорожной сети планируется установить 37 современных светофоров типа Т.7.

Светофоры типа Т.7 с жёлтым мигающим сигналом привлекают внимание водителей и предупреждают о приближении к пешеходным переходам. Они работают от солнечных панелей, что делает их энергоэффективными и удобными для установки даже на удалённых участках. Транспортные трёхцветные светофоры устанавливаются на перекрёстках для регулирования движения и повышения безопасности на сложных участках.

На Обводном шоссе в Тольятти (городской округ Тольятти) в рамках капитального ремонта установят 3 транспортных светофора и 10 светофоров типа Т.7. Работы ведутся на участке общей протяжённостью 12,15 км, сейчас подрядчик укладывает верхний слой асфальтобетона и ремонтирует мост через оросительный канал.

На трассе «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки (Сергиевский и Кошкинский районы) протяжённостью 51,7 км появятся 12 светофоров Т.7. В настоящее время на объекте ведётся укладка верхнего слоя асфальта и ремонт шести мостовых сооружений. Завершение ремонта запланировано на 2027 год.

Ещё по 4 светофора Т.7 установят на каждом из трёх объектов капитального ремонта. На всех объектах работы находятся в активной стадии, завершение запланировано в текущем году:

● в Волжском районе на дороге «Самара — Оренбург» — Лопатино (3,8 км);

● в Приволжском районе на трассе «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка (19,4 км);

● в Борском районе на дороге «Отрадный — Богатое» — Борское (2,8 км).

 

Для снижения риска ДТП на дорогах регионального значения предусмотрены дополнительные меры безопасности. Помимо установки светофоров, запланированы работы по строительству тротуаров, организации уличного освещения, установке барьерных и пешеходных ограждений, созданию искусственных дорожных неровностей, установке дорожных знаков, нанесению горизонтальной разметки и другим мероприятиям. Это поможет предотвратить появление новых очагов аварийности и сделать передвижение по дорогам максимально безопасным.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026, 13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
С помощью него жители и гости Самары смогут регистрировать, приостанавливать и продлевать парковку, оплачивать ее различными способами, оформлять абонементы и... Транспорт
1028
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026, 12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
На протяжении всего этого периода трамвайная линия в указанной локации будет полностью выведена из эксплуатации. Транспорт
1250
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026, 10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
Мера связана с продолжением ремонта тепловой сети в рамках подготовки к следующему отопительному сезону – энергетики приступают ко второму этапу обновления... Транспорт
1139
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области установят 37 светофоров
5 августа 2026  13:50
В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области установят 37 светофоров
230
В Правительстве Самарской области обсудили меры поддержки работников Wildberries и предпринимателей
5 августа 2026  13:35
В Правительстве Самарской области обсудили меры поддержки работников Wildberries и предпринимателей
259
В Самаре не будет концерта на площади Куйбышева в День города
5 августа 2026  11:59
В Самаре не будет концерта на площади Куйбышева в День города
315
Во вторник, 4 августа, на рассмотрение в рамках оперативного совещания в областном правительстве был вынесен вопрос о действии принципа «равный равному» при работе с вернувшимися участниками СВО.
4 августа 2026  20:07
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по трудоустройству ветеранов СВО в Самарской области
817
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одной из тем стала подготовка к предстоящему отопительному сезону.
4 августа 2026  18:45
Вячеслав Федорищев оценил подготовку к отопительному сезону
719
Весь список