В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области установят 37 светофоров

Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора. Светофоры — важный элемент, который способствует повышению безопасности, улучшает качество дорожного движения и помогает снижать аварийность. В 2026 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на участках ремонта и капитального ремонта региональной дорожной сети планируется установить 37 современных светофоров типа Т.7.

Светофоры типа Т.7 с жёлтым мигающим сигналом привлекают внимание водителей и предупреждают о приближении к пешеходным переходам. Они работают от солнечных панелей, что делает их энергоэффективными и удобными для установки даже на удалённых участках. Транспортные трёхцветные светофоры устанавливаются на перекрёстках для регулирования движения и повышения безопасности на сложных участках.

На Обводном шоссе в Тольятти (городской округ Тольятти) в рамках капитального ремонта установят 3 транспортных светофора и 10 светофоров типа Т.7. Работы ведутся на участке общей протяжённостью 12,15 км, сейчас подрядчик укладывает верхний слой асфальтобетона и ремонтирует мост через оросительный канал.

На трассе «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки (Сергиевский и Кошкинский районы) протяжённостью 51,7 км появятся 12 светофоров Т.7. В настоящее время на объекте ведётся укладка верхнего слоя асфальта и ремонт шести мостовых сооружений. Завершение ремонта запланировано на 2027 год.

Ещё по 4 светофора Т.7 установят на каждом из трёх объектов капитального ремонта. На всех объектах работы находятся в активной стадии, завершение запланировано в текущем году:

● в Волжском районе на дороге «Самара — Оренбург» — Лопатино (3,8 км);

● в Приволжском районе на трассе «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка (19,4 км);

● в Борском районе на дороге «Отрадный — Богатое» — Борское (2,8 км).

Для снижения риска ДТП на дорогах регионального значения предусмотрены дополнительные меры безопасности. Помимо установки светофоров, запланированы работы по строительству тротуаров, организации уличного освещения, установке барьерных и пешеходных ограждений, созданию искусственных дорожных неровностей, установке дорожных знаков, нанесению горизонтальной разметки и другим мероприятиям. Это поможет предотвратить появление новых очагов аварийности и сделать передвижение по дорогам максимально безопасным.