Тонна прекурсоров обнаружена в тайнике внутри фуры

Самарские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области пресекли контрабанду порядка 1 тонны прекурсоров наркотических средств. Канистры с веществом были спрятаны в тайниках большегруза. Водитель задержан.

Грузовое транспортное средство было выявлено на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Орск». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в полуприцепе, а также в оборудованном тайнике обнаружены пластиковые канистры с прозрачной жидкостью.

Экспертиза установила, что в канистрах содержится вещество 1-(4-Метилфенил)пропан-1он общей массой 970,5 кг., включенное в Список прекурсоров наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен. Вещество предназначалось для изготовления так называемого мефедрона.

В ходе дальнейшего обследования транспортного средства сотрудниками таможни в запасном топливном баке, дополнительно была обнаружена подозрительная жидкость c резким запахом. В изъятом веществе также обнаружен прекурсор наркотического средства, массой почти 0,5 кг.

Службой по Оренбургской области Самарской таможни в отношении водителя возбуждено 3 уголовных дела по п. «б» ч.4 ст.229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров в особо крупном размере). Расследование проводилось Орским линейным отделом МВД России на транспорте.

По приговору суда назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет в колонии строго режима, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни