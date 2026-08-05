В Самаре будущим мамам рассказали, как обеспечить новорожденному лучший уход

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой прошел познавательный семинар для будущих родителей, посвященный уходу за новорожденным и важности грудного вскармливания. Мероприятие призвано помочь молодым мамам справиться с тревогой и подготовиться к самому радостному событию в жизни – рождению малыша.

Врачи поделились полезной информацией о периоде донашивания и патронажа новорожденного, провели практический мастер-класс по правильному прикладыванию к груди. Желающие смогли получить индивидуальные консультации по вопросам сна и раннего ухода за младенцем.

Особое внимание было уделено грудному вскармливанию – основе здорового развития ребенка в первые годы жизни. Врачи-неонатологи подчеркнули, что грудное молоко является идеальным источником питательных веществ, сбалансированных по белкам, жирам и углеводам.

"Грудное молоко – это не только пища, но и мощный фактор эмоциональной связи между мамой и малышом. Оно формирует детский иммунитет и способствует более быстрому восстановлению организма матери после родов, помогая ей лучше чувствовать потребности своего ребенка", - отметила врач-неонатолог Самарской городской клинической больницы №2 им.Н.А. Семашко Валерия Писаренко.

Семинар стал важным шагом в поддержке молодых семей и укреплении их уверенности в собственных силах перед началом нового этапа жизни.

«Такую встречу мы проводим впервые. Основная аудитория – будущие родители нашего Октябрьского района. Мы стремимся дать будущим мамам необходимые знания и уверенность, чтобы они могли обеспечить своим детям наилучший старт. Надеемся, что такие мероприятия станут регулярными», - отметила врач-неонатолог и консультант по грудному вскармливанию Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Татьяна Зубарева.

Фото: минздрав СО