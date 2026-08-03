Самарский врач-неонатолог: "Грудное вскармливание - важная основа здоровья ребенка в первые месяцы и даже годы жизни"

О том, что грудное вскармливание - выбор в пользу здоровья ребенка, рассказывает врач-неонатолог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Елена Филиппова:

"Грудное молоко — это питание, которое природа создала специально для малыша. Ни одна, даже самая современная молочная смесь не может полностью повторить его состав.

При этом грудное вскармливание — это не только способ накормить ребенка, но и важная основа его здоровья в первые месяцы и даже годы жизни.

Состав грудного молока постоянно меняется в зависимости от возраста ребенка и его потребностей. Оно содержит оптимальное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, а также антитела и другие биологически активные вещества, которые помогают незрелой иммунной системе малыша защищаться от инфекций.

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, реже сталкиваются с кишечными инфекциями, респираторными заболеваниями и аллергическими реакциями. Кроме того, многочисленные исследования показывают, что грудное вскармливание снижает риск ожирения, сахарного диабета и некоторых хронических заболеваний в более старшем возрасте.

Не менее важно грудное вскармливание и для самой женщины. Оно способствует более быстрому восстановлению организма после родов, помогает матке быстрее сократиться, снижает риск послеродового кровотечения. Длительное кормление грудью также связано с уменьшением вероятности развития рака молочной железы и яичников.

Многие мамы переживают, что у них недостаточно молока или оно «нежирное». На практике такие опасения чаще всего не подтверждаются. В большинстве случаев организм женщины способен вырабатывать столько молока, сколько необходимо ребенку.

Главные условия успешного грудного вскармливания:

- раннее прикладывание к груди

- кормление по требованию

- правильное прикладывание малыша

- спокойная эмоциональная обстановка.

Конечно, бывают ситуации, когда грудное вскармливание невозможно по медицинским показаниям. В таких случаях врач поможет подобрать безопасную альтернативу.

Но если противопоказаний нет, стоит постараться сохранить грудное вскармливание хотя бы в первые шесть месяцев жизни ребенка, а затем продолжать его вместе с введением прикорма".

Фото: минздрав СО