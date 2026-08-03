«Производительность труда»: в федеральный проект вошла первая гостиница Самарской области

Гостиничный комплекс «АМАКС Юбилейная» (ООО «Луч») первым в Самарской области присоединился к федеральному проекту «Производительность труда», входящему в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Первым пилотным направлением станет сфера общественного питания — рестораны и кухонные блоки отеля. При содействии экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) команда «АМАКС Юбилейная» пройдет обучение и проведет диагностику рабочих процессов. Ключевые задачи на этом этапе — устранить потери продуктов, оптимизировать логистику персонала, стандартизировать операции и сократить время подачи блюд.

После апробации решений в общепите успешный опыт распространят на остальные службы отеля: ускорят процедуры заселения гостей и уборки номеров, повысив общий уровень сервиса.

«Быть первыми в регионе — это и большая ответственность, и отличный стимул для развития. В нашей сфере не бывает мелочей: скорость подачи блюд, слаженность работы кухни, улыбка официанта — из этого складывается впечатление гостя о Тольятти, о Самарской области в целом», – прокомментировал директор гостиницы Антон Иванов.

Применение бережливых методик в индустрии гостеприимства доказывает свою высокую эффективность: в среднем выработка на одного сотрудника увеличивается в полтора раза, а время обслуживания клиентов сокращается на треть.

«Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев ставит четкие задачи по развитию туризма, привлечению инвестиций и повышению качества сервиса. Учитывая, что наш регион ежегодно посещают до трех миллионов туристов, а объем туруслуг исчисляется миллиардами рублей, высокий уровень гостеприимства становится ключевым преимуществом губернии», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Участие гостиниц и других туристических компаний в проекте «Производительность труда» — практический шаг в этом направлении».

Теперь федеральный проект по повышению производительности труда объединяет предприятия самых разных сфер: заводы, сельхозпредприятия, транспортников и — впервые — гостиничный бизнес.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее - на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото: департамент информационной политики СО