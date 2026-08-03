8 августа в губернии пройдет День физкультурника

В субботу, 8 августа, Самарская область вместе со всей страной отметит главный спортивный праздник страны - День физкультурника. (0+)



Основной спортивной площадкой региона в эту субботу станет стадион парка имени Юрия Гагарина в Самаре. Программа начнется в 10 часов и завершится в 16:30 трансляцией матча РПЛ «Крылья Советов» - «Балтика». Подробнее по ссылке: vk.ru/@minsport63-8-avgusta-v-samarskoi-oblasti-proid..



Мероприятия также пройдут:



Тольятти: парковый комплекс истории техники имени Сахарова

Новокуйбышевск: стадион «Нефтяник»

Челно-Вершины: стадион «Колос»

Большая Черниговка: стадион «Мечта»

Красноармейское: стадион «Центральный»

Красный Яр: спортивный комплекс

Смышляевка: физкультурный комплекс «Волжский»

Кошки: стадион «Урожай»

Борское: стадион «Юность»

Исаклы: ФОК «Победа»

Кинель: стадион «Локомотив»

и в других городах и селах Самарской области!



Фото: минспорта СО