8 августа в губернии пройдет День физкультурника

В субботу, 8 августа, Самарская область вместе со всей страной отметит главный спортивный праздник страны - День физкультурника. (0+)
Основной спортивной площадкой региона в эту субботу станет стадион парка имени Юрия Гагарина в Самаре. Программа начнется в 10 часов и завершится в 16:30 трансляцией матча РПЛ «Крылья Советов» - «Балтика». Подробнее по ссылке: vk.ru/@minsport63-8-avgusta-v-samarskoi-oblasti-proid..
Мероприятия также пройдут:
Тольятти: парковый комплекс истории техники имени Сахарова
Новокуйбышевск: стадион «Нефтяник»
Челно-Вершины: стадион «Колос»
Большая Черниговка: стадион «Мечта»
Красноармейское: стадион «Центральный»
Красный Яр: спортивный комплекс
Смышляевка: физкультурный комплекс «Волжский»
Кошки: стадион «Урожай»
Борское: стадион «Юность»
Исаклы: ФОК «Победа»
Кинель: стадион «Локомотив»
и в других городах и селах Самарской области!
Фото: минспорта СО