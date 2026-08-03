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Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с  5 по 9 августа

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3, 4 августа в кинотеатре под открытым небом "Филин" - технические дни.

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:

3, 4 августа - технические дни

5 августа (среда):
17.30 – 19.00 «Огни большого города» (1931г, 0+)
19.10 – 21.10 «Навсикая из Долины ветров» (1984г., 12+)
21.20-22.45 «Влюблен по собственному желанию» (1982г, 12+)

6 августа (четверг):
17.00 -18.00 «Коськина мать» (документальный, 2025г., 12+)
18.10 – 20.25 «Тот самый Мюнхгаузен»
(1979г., 0+)
20.35 – 22.50 «Малышка на миллион»
(2004г., 16+)

7 августа (пятница):
18.00- 18.40 «Чиполлино» (1961г., 0+)
18.50-21.00 «Огонь» (2020г., 6+)
21.10-22.50 «Спеши любить» (2002г., 12+)

8 августа  (суббота) Детский день: 
16.30 – 17.00 «Возвращение блудного попугая» 3 серии (1984г., 0+)
17.10 – 18.40 «Мама» (1976г., 0+)
18.50 – 20.30 «Артур и минипуты» (2006г, 6+)
20.40 -22.35 «Чебурашка» (2022г., 6+)

9 августа (воскресенье):
17.30-18.30 Мультфильмы (1. «Теремок» (1995г, 0+); 2. «Кошкин дом» (1958г, 0+); 3. «Матч-реванш» (1968г, 0+))
18.40-20.15 «Высота» (1957г, 0+)
20.25-22.20 «На острие» (2020г, 12+)

 

Фото:   Самарская набережная

Теги: Самара

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