В Сызранской больнице начался капремонт приёмного отделения и входных групп стационара

В Сызранской городской и центральной районной больнице стартовал капитальный ремонт приёмного отделения №2 и входных групп стационара, расположенного по адресу: улица Астраханская, 41. Современные условия для пациентов создаются благодаря выделению средств из областного бюджета. В рамках проекта обновляются фасад здания и подъездные пути, а также организуют новые входные зоны для трёх отделений - реабилитационного, педиатрического и хирургического. Для удобства маломобильных граждан все входные группы будут оборудованы пандусами.

«Для повышения качества экстренной помощи в обновлённом приёмном отделении появятся специализированные помещения - палата-изолятор и противошоковая палата с подачей медицинских газов. Это позволит оперативно оказывать помощь пациентам в критических состояниях. С целью предотвращения распространения инфекций педиатрическое отделение получит изолированный вход», - рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова.

Особое внимание уделено логистике перемещения пациентов. Для отделения реабилитации, расположенного на третьем этаже, будет организован отдельный вход с доступом к лифту, что обеспечит оперативную и безопасную транспортировку больных. Вход в стационар оснастят двумя тамбурами для комфорта пациентов и посетителей. Завершить ремонтные работы планируется в сентябре 2026 года.

«Сызранская больница создает современные, удобные и безопасные условия для пациентов и их близких. Это позволит повысить качество экстренной и плановой помощи, а также сделать пребывание в стационаре более комфортным», - отметила Вера Лиходедова.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений.

Фото: минздрав СО