Андрей Орлов провел встречу с начальником Управления Росгвардии региона Сергеем Абрамовым

Андрей Орлов провел встречу с начальником Управления Росгвардии по Самарской области, полковником полиции Сергеем Абрамовым. В ходе рабочей встречи руководители ведомств обсудили дальнейшее сотрудничество по вопросам медицинского обеспечения сотрудников, ветеранов специальной военной операции и членов их семей через механизмы межведомственного взаимодействия.

«Поддержка наших защитников - участников специальной военной операции, и их семей – важное направление работы всей системы здравоохранения.Мы стараемся своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь тем, кто стоит на страже нашей Родины. Именно поэтому в Самарской области мы выстроили четкую систему работы по охвату диспансеризацией данной категории пациентов. Особое внимание мы уделяем реабилитации и санаторно-курортному лечению ветеранов СВО, их членов семей, включая детей. Здоровье подрастающего поколения – это залог будущего нашей страны, и мы делаем всё возможное, чтобы дети участников СВО получали необходимую медицинскую помощь и восстановление после различных заболеваний, снимая нагрузку с их родителей, которые несут такую важную службу», - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Так, в рамках реализации программы социальной поддержки семей сотрудников Управления Росгвардии по Самарской области для детей участников СВО организован летний оздоровительный отдых в одном из медицинских учреждений региона - санатории «Юность».

Сергей Абрамов отметил значимость этого взаимодействия.

«Это яркий пример эффективной социальной работы, ведь поддержка семей личного состава напрямую влияет на стабильность и качество выполнения служебно-боевых задач», - подчеркнул начальник регионального управления Росгвардии.

В завершение встречи, в торжественной обстановке полковник полиции Сергей Абрамов поблагодарил представителей отрасли здравоохранения за конструктивное сотрудничество и вручил благодарственные письма министру здравоохранения Самарской области Андрею Орлову, главному врачу Самарского областного детского санатория «Юность» Геннадию Денисенко, а также заместителю главного врача Самарского областного детского санатория «Юность» Виталию Смолякову.

Фото: минздрав СО