В Самаре откроется выставка «Русский Север»

31 июля в 18.00 в Выставочном зале Самарского отделения Союза художников России откроется выставка «Русский Север» . (0+)



Русский Север издавна притягивает художников своей необычной атмосферой.



Особая аура места, где переплетаются величие природы, древняя история и суровая поэзия, где художникам приходится работать, порой, в экстремальных условиях, манит к себе год за годом всё новых живописцев, и каждая поездка на север делает этих людей немного другими. Именно этим Русский Север особенно ценен художникам.



Путешествие в самое сердце Севера глазами известных самарских и тольяттинских мастеров: Дмитрия Мантрова, Игоря Панова, Алексея Зуева, Георгия и Николая Кикиных. Их эмоции и чувства, рождённые суровой и завораживающей красотой этих земель, запечатлены на 120 полотнах. Выставка «Русский Север» дарит зрителю возможность прикоснуться к той неуловимой силе, что преображает душу.



Выставка «Русский север» - не просто свидетельство творческих маршрутов, а призыв к внутреннему путешествию, после которого обыденное обретает глубину, а душа - свет.

Фото: минкульт СО