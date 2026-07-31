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В Самарской области впервые пройдет региональная премия для волонтеров «Волжское сердце»

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В Самарской области впервые учреждена региональная премия «Волжское сердце», призванная отметить лучших добровольцев региона.

В Самарской области впервые учреждена региональная премия «Волжское сердце», призванная отметить лучших добровольцев региона. Премия проводится по поручению губернатора Самарской области, организатором выступает министерство молодежной политики региона. 
«В Самарской области помогать другим давно стало нормой жизни. Тысячи неравнодушных жителей поддерживают участников СВО и их семьи, отправляются в гуманитарные миссии, помогают ветеранам и пожилым людям, восстанавливают историческое и культурное наследие, заботятся о природе родного края. Подключается и крупный бизнес, развивая корпоративное волонтерство», - отметил Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКСе (МАХ).
Символом премии стал маяк с расходящимися лучами света. Это образ самих волонтеров. Как маяк освещает путь и помогает не сбиться с дороги, так и добровольцы своим примером указывают направление другим, поддерживают тех, кто в этом нуждается, и делают жизнь региона светлее.
Премия открыта для широкого круга участников. Заявки могут подать отдельные волонтеры, некоммерческие организации и Добро.Центры, школьные и студенческие объединения, представители бизнеса, а также инициативные группы и семьи. Всего в премии более 20 номинаций по разным направлениям добровольчества. Среди них помощь социально незащищенным людям, экология и зоозащита, волонтерство в сфере здравоохранения, наставничество, событийное и медиаволонтерство, поддержка участников СВО, сохранение исторической памяти и семейное добровольчество. Один участник может заявиться сразу в нескольких номинациях. 
Конкурс пройдёт в четыре этапа. До 10 сентября идет заявочная кампания на платформе «Добро.рф»: dobro.ru/contest/724/apply, во время которой участники заполняют анкету и портфолио своих добрых дел на платформе «Добро.рф». Затем эксперты оценят заявки заочно, лучшие авторы выйдут в очный этап, а финалом станет торжественная церемония награждения в декабре на Форуме добровольцев Самарской области, приуроченном к Международному дню добровольца.

 

Фото:  Министерство молодёжной политики Самарской области

 

Теги: Самара

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