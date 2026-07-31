Полицейские и общественники региона проводят профилактические мероприятия по киберпрофилактике 

Полицейские на постоянной основе проводят мероприятия с местными жителями, направленные на профилактику преступлений с использованием интернета.

Так, в Тольятти в рамках профилактики кибермошенничества сотрудники полиции вместе с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым рассказали работникам одного из предприятий города о распространённых схемах мошенничества и способах защиты от них.

Полицейские призвали участников встречи быть внимательными, напомнить о простых правилах безопасности более старшим родственникам, с осторожностью относиться к сомнительным ссылкам и не скачивать файлы, присланные незнакомцами. Разъяснили, что аферисты вербуют подростков, используя социальные сети и мессенджеры, предлагая им «лёгкий» заработок, и что подростки таким образом становятся соучастниками преступлений, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность.

В заключение мероприятия сотрудники полиции и общественники раздали тематические памятки с изложением правил безопасности и контактами, по которым можно сообщить о подозрительных ситуациях. В памятках даны рекомендации, как избежать вовлечения несовершеннолетних лиц в мошеннические схемы.

Сотрудники органов внутренних дел также рекомендовали участникам встречи научить своих детей критически относиться к подобным предложениям и не бояться сообщать о них взрослым, сообщает пресс-службаГУ МВД России по Самарской области .

Фото: ГУ МВД России по Самарской области