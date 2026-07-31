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Александр Живайкин предложил педагогам Самарской области объединить предложения в Народную программу на «августовках»

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Депутат регионального парламента Александр Живайкин выступил с инициативой использовать площадку августовских педагогических совещаний для сбора и систематизации учительских инициатив в Народную программу.

Депутат регионального парламента Александр Живайкин выступил с инициативой использовать площадку августовских педагогических совещаний для сбора и систематизации учительских инициатив в Народную программу. Он отметил, что такие встречи позволяют собрать максимальный срез мнений от директоров школ до молодых специалистов.

Поводом для обсуждения стали тезисы президента Владимира Путина, озвученные на первом этапе съезда «Единой России». Глава государства обратил внимание на необходимость реальной, а не формальной поддержки учителей, включая условия для профессионального роста и снижение бюрократической нагрузки.

Как пояснил Живайкин, в ходе регулярных встреч с педагогическими коллективами он фиксирует повторяющиеся запросы: переработки, сложности с пониманием системы стимулирующих выплат, нехватка времени на подготовку к занятиям и слабая поддержка начинающих педагогов.

«Августовские совещания — это момент, когда все ключевые игроки системы образования оказываются в одном месте. Я предлагаю не ограничиваться отчетами, а собрать общий перечень проблем и оформить их в виде конкретных пунктов для Народной программы. Когда предложение сформулировано четко, его проще продвигать и добиваться результата», — заявил депутат.

По словам парламентария, участие педагогов в формировании программы важно как инструмент перехода от дискуссий к практическому плану действий. Он предложил распределить инициативы по уровням ответственности: что можно решить внутри школы, что находится в компетенции региона, а что требует изменений в федеральном законодательстве.

Отдельно Александр Живайкин коснулся темы статуса учителя, особенно в малых городах и сельской местности. Он призвал педагогов предлагать максимально прикладные меры: какие именно отчеты можно сократить, как пересмотреть механизмы распределения нагрузки и какие гарантии закрепить для молодых кадров.

«Борьба за уважение к профессии — это ежедневная работа. И речь не о лозунгах, а о понятных вещах: прозрачных зарплатах, адекватной нагрузке и реальной помощи на местах. Школа держится на учителях, и их голос должен быть услышан», — резюмировал Живайкин.
Напомним, что Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» особое внимание уделено созданию современных условий для обучения и воспитания детей. Партийный проект «Новая школа» направлен на развитие инфраструктуры общего и среднего профессионального образования, включая строительство и капитальный ремонт школ, оснащение их современным оборудованием, а также патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности у подрастающего поколения, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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