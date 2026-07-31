В Самаре прорабатывают организацию бесплатных автопарковок у ж/д станций

30 июля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин провел рабочий объезд территорий Кировского района, где рассматриваются изменения дорожного движения и организации автопарковок. В частности, руководитель Департамента транспорта администрации города Самары Андрей Карпочев представил комплекс мер по улучшению трафика на проспекте Карла Маркса и Ракитовском шоссе. В настоящее время зеленый сигнал светофора, разрешающий выезд с проспекта на шоссе, работает до 18 секунд, что недостаточно для проезда плотного потока автомобилей и общественного транспорта с проспекта.



«Специалисты Центра обеспечения дорожного движения города Самары подготовили ряд предложений по улучшению качества и безопасности трафика автомобилей на перекрестке. Все они будут предложены для применения Министерству транспорта Самарской области. Важно эту работу провести оперативно — по обеим дорогам проходят маршруты общественного транспорта. До конца года на участке также установят систему дорожного освещения — это дополнительно повысит удобство и безопасность движения», – сказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.



Светофоры на указанном перекрестке работают в составе автоматизированной системы управления дорожным движением. Согласно действующим настройкам, если на Ракитовском шоссе образуется затор, система автоматически продлевает разрешающий сигнал для движения по шоссе за счет сокращения длительности фазы для проспекта Карла Маркса.



«Наши специалисты, проанализировав образование заторов, рекомендуют на перекрестке проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе чаще использовать возможность регулировки длительности фаз светофоров. Также необходимо расширить участок дороги проспекта Карла Маркса на подъезде к Ракитовскому шоссе, добавить выделенные полосы для безопасности поворотов. Непосредственно конструкцию светофора на шоссе также необходимо перенести для обеспечения расширения проезжей части Карла Маркса на пересечении», – рассказал руководитель Департамента транспорта администрации города Самары Андрей Карпочев.



Все методы и работы будут согласованы с ГИБДД и проведены совместно с Министерством транспорта Самарской области.



Особое внимание уделяется выделению земельных участков под формирование цивилизованных парковок рядом с метро и железнодорожными станциями. Оборудование в ближайшее время одного из таких участков согласовано рядом с железнодорожной станцией «Средневолжская» — на улице Олимпийской.



«Важно создать условия в городе, при которых у автомобилистов не будет возможности и желания портить зеленые газоны. Ряд мини-парковок в Самаре организовали в прошлом году после сноса аварийных домов и разравнивания площадок. С этого года начали подбирать места под более крупные парковки, которые будут удобными пересадочными пунктами. Много затрат из бюджета города это не требует, важен грамотный подход», – сказал Михаил Малыхин.



В ходе объезда первый заместитель главы Самары дал поручение строительным компаниям обеспечить выравнивание и отсыпку щебнем дороги до СНТ «Ракитовка», рядом с которой ведется строительство жилых микрорайонов.

Фото: пресс-служба администрации Самары