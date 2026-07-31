О проекте «Легенды российской анимации»

«Легенды российской анимации» — это первая в России масштабная персонализированная выставка, посвящённая истории, авторам, создателям и развитию отечественной мультипликации XX–XXI веков. (0+)

Эта выставка — не просто экспозиция, это пространство формирования нашего культурного будущего. Вот несколько главных смыслов, которые заложены в проект:

Сохранение культурного кода и передача его новым поколениям.

Проект знакомит детей и молодёжь с историей более 15 легендарных авторов отечественной анимации, включая лауреатов и номинантов премии «Оскар». Авторы показываем подлинные архивные материалы, формируя у подрастающего поколения уважение к великому наследию и достижениям нашей страны.

Связь поколений через узнаваемые образы.

Выставка создана как готовый формат для качественного обучения и семейного досуга. Она помогает объединить разные поколения — родителей и детей — вокруг любимых, добрых и понятных каждому историй, возрождая традиции совместного семейного времяпрепровождения.

Современное восприятие классического контента.

Благодаря технологиям дополненной реальности (AR) статика превращается в живой контент. На выставочном пространстве экспонаты и архивные эскизы буквально «оживают» на глазах у зрителей, увлекая цифровыми механиками.

Масштабное интерактивное и образовательное пространство.

Проект включает в себя более 50 интерактивных мероприятий: от показов анимационных фильмов до творческих встреч с режиссёрами, художниками и продюсерами индустрии.



Выставка охватит крупнейшие города — Москву, Ярославль, Самару и Армавир, объединив вокруг семейных ценностей десятки тысяч людей.

С 21 по 30 сентября выставка пройдет в ЦРК «Художественный»



Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: организаторв выставки