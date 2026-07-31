35 выпускников ведомственных вузов ФСИН России получили служебные удостоверения в УФСИН СО

В УФСИН России по Самарской области состоялась торжественная церемония вручения служебных удостоверений молодым сотрудникам, окончившим ведомственные вузы ФСИН России и прибывшим для дальнейшего прохождения службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

Служебные удостоверения получили 35 выпускников, которые уже в ближайшее время приступят к исполнению своих должностных обязанностей в подразделениях УФСИН России по Самарской области.

Молодые офицеры пополнят коллективы исправительных учреждений, следственных изоляторов, уголовно-исполнительных инспекций и других подразделений ведомства.

В ходе мероприятия руководство управления поздравило выпускников с началом профессионального пути, пожелав им успехов в службе, уверенности в принятии решений, профессионального роста и верности выбранному делу.

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области