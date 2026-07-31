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В СУ СКР СО подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года

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31 июля 2026 года в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проведено оперативное совещание по подведению итогов работы за первое полугодие 2026 года

31 июля 2026 года в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проведено оперативное совещание по подведению итогов работы за первое полугодие 2026 года под председательством руководителя следственного управления Павла Михайловича Олейника.

Совещание проводилась в соответствии с планом работы коллегии следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области на 2-ое полугодие 2026 года и направлено на подведение итогов и оценку результатов работы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области за истекший период 2026 года.

На заседании присутствовали руководители отделов аппарата следственного управления, а также руководители территориальных следственных отделов.

На мероприятии отмечено, что среди основных задач на 2026 год остаются оперативное и качественное расследование уголовных дел, защита прав и законных интересов граждан, уделяется особое внимание социально незащищенным категориям (детям-сиротам, пенсионерам, инвалидам, гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации).

В ходе совещания озвучено, что в первом полугодии 2026 года следователями следственного управления в суд направлено более 900 уголовных дел, из них по фактам коррупционных преступлений —163 уголовных дела; о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних — порядка 200 уголовных дел; по фактам невыплаты заработной платы — 26 уголовных дел.

Предпринятыми следователями следственного управления мерами возмещено почти 3, 5 млрд рублей, а в целях обеспечительных мер наложен арест на имущество около 1 млрд рублей.

В истекшем периоде с применением прогрессивных достижений отечественной криминалистики и собственной экспертной базы раскрыто 67 преступлений «прошлых лет», из которых 41 преступление относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Из направленных в суд также можно выделить – 5 уголовных дел по убийствам и 2 уголовных дела по половым преступлениям. В настоящее время идет работа по изобличению крупной ОПГ, которая действовала на территории Самарской области с девяностых годов.

В отчетном периоде в следственном управлении рассмотрено более 5 000, принято 1 803 гражданина.

После докладов руководителей отделов аппарата следственного управления были заслушаны руководители территориальных следственных отделов, которым указано на имеющиеся недостатки в работе. По результатам мероприятия проанализированы имеющиеся проблемы, определены основные задачи и обозначены необходимые меры по их реализации, особо внимание уделено обязательному содействию гражданам в восстановлении их прав, принятию действенных мер к защите их интересов и пресечению противоправных деяний, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

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