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Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам органов следствия Самарской области в честь профессионального праздника

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31 июля чествовали сотрудников органов следствия Самарской области. Вячеслав Федорищев вручил награды в честь профессионального праздника.

31 июля чествовали сотрудников органов следствия Самарской области. Вячеслав Федорищев вручил награды в честь профессионального праздника.

– Исполнительная власть, работает в одной связке с правоохранительными и надзорными структурами. Для нас такое плотное взаимодействие крайне важно: только в этом случае может быть достигнут результат.

В прошлом году следственное управление региона значительно улучшило свои показатели, а по итогам полугодия занимает второе место в РФ по качеству работы.

В этом году благодаря профессионализму самарских следователей в областной бюджет вернули более 3,5 млрд рублей.

Принял решение: со следующего года будем передавать по пять квартир для сотрудников следствия. Мы должны и обязаны укреплять наше взаимодействие и обеспечивать тех, кто служит своей Родине, своему региону, всем необходимым.

Отдельные слова благодарности всем, кто в рамках служебных командировок работает в исторических регионах России.

У нас со следственным управлением сложилось настоящее деловое взаимодействие, позволяющее достигать хороших результатов. Будем его наращивать, – написал глава региона в своем канале в MAX.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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