В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi

В регионе заработала сеть точек доступа к бесплатному интернету. Как сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, к проекту присоединились несколько провайдеров, которые организовали раздачу Wi-Fi в крупных муниципалитетах губернии. Карта с адресами опубликована на сайте областного Минцифры.



Всего в регионе действует 579 пунктов открытого доступа к сети. Точки раздачи организованы в общедоступных местах: магазинах, кафе, центрах обслуживания граждан и образовательных учреждениях.



Новая мера призвана помочь жителям в периоды, когда в регионе вводятся ограничения на работу мобильного интернета — это делается для защиты граждан и объектов инфраструктуры от угроз, связанных с атаками беспилотников.



Ранее губернатор Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале сообщил, что власти ведут переговоры с операторами связи о создании резервных каналов на случай внештатных ситуаций, пишет Самара-АиФ.