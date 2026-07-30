ГАИ опровергла слухи о проверке бумажных европротоколов с 1 августа 2026 года

Госавтоинспекция России выступила с опровержением распространившихся в ряде СМИ и социальных сетях утверждениях о том, что с 1 августа инспекторы начнут требовать у водителей бумажные версии европротокола. Об этом сообщило РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что пунктом 2.1 Правил дорожного движения РФ закреплен список документов, обязательных для предъявления инспектору. Бумажные бланки извещения о ДТП (европротокол) в этот список не включены.

При этом никаких корректировок законодательства о безопасности дорожного движения не происходило и не предусматривается. В ГАИ подчеркнули, что любые изменения нормативных правовых актов публикуются на Федеральном портале проектов, а утвержденные документы — на официальном интернет-портале правовой информации.