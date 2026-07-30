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Начался капремонт фасадов здания  самарской стоматологической поликлиники - памятника культурного наследия

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Здание Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1 располагается по адресу ул. Молодогвардейская, 54/ул. Венцека, 59. Это объект культурного наследия регионального значения.

Здание Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1 располагается по адресу ул. Молодогвардейская, 54/ул. Венцека, 59. Это объект культурного наследия регионального значения - «Дом В.Л. Шихобаловой», построенный более ста лет назад. Здание входит в единый архитектурный комплекс, который включает несколько зданий, соединённых в общий контур.
В ходе ремонта будут восстановлены исторические архитектурные элементы: первоначальная структура фасада, убранство, соответствующее эпохе. С фасада демонтируют все внешние кондиционеры. Вместо них будет установлена современная система кондиционирования внутри здания. Также планируется утепление фасада и монтаж архитектурной подсветки.
«Мы сохранили историческое название учреждения и стремимся, чтобы его облик соответствовал высокому статусу объекта культурного наследия, оставаясь при этом современным и доступным для пациентов. Завершить работы планируется до конца текущего года», – рассказал главный врач Максим Хайкин.
Особое внимание уделяется доступности и безопасности. Работы ведутся в тесном взаимодействии с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области – все проектные решения согласованы с учётом требований сохранения исторического облика. Поликлиника оказывает стоматологическую помощь взрослому населению Самарского и Железнодорожного районов, а также детскому населению Самарского, Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского, Промышленного, Красноглинского и частично Куйбышевского районов. В структуре поликлиники - два лечебно-хирургических отделения, ортопедическое отделение, четыре детских лечебно-профилактических отделения, зуботехническая лаборатория, параклинические кабинеты и центральные стерилизационные отделения.
Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений.

 

Фото:   минздрав СО

 

Теги: Медицина Самара

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