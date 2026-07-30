Сызрань в августе примет «Серебряные трубы Поволжья»

Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» в первом полугодии 2026 года направили на развитие водопроводно-канализационного комплекса города 259 млн рублей, всего на текущий год запланировано 1,4 млрд рублей вложений.
«РКС-Самара» направили на развитие инфраструктуры города 259 млн рублей за полгода, что  на 70% больше плана
В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы на участках дорог, обеспечивающих подъезд к школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам и детским секциям.
В 2026 году в регионе ведут работы по ремонту дорог к спортивным учреждениям
Температура воздуха 31 июля в Самаре ночью +14, +16°С, днем +20, +22°С.
31 июля в регионе дождь, гроза, до +23°С
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Трехстороннее соглашение с инвестором и городской администрацией подписал заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Сам
В Тольятти построят новое производство металлоконструкций для промышленности и ТЭК
Сорт озимого ячменя «Квант», созданный учеными Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова — филиала СамНЦ РАН — в результате многолетней селекционной работы, готов к широкому внедрению в сельскохозяйственное производство.
Самарская область усиливает развитие селекции и генетики для достижения продовольственной безопасности
Сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района организовали познавательную игру-викторину «Изучаем ПДД».
Сотрудники ГАИ Шенталинского района в игровой форме провели занятие для дошкольников по ПДД
Коллектив «Поволжская Богатырская застава» для семей военнослужащих предложили мероприятие "В здоровом теле, здоровый дух" - русские забавы на свежем воздухе.
Для участников первой смены духовно-просветительского центра, созданного в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре прошла творческая встреча
С 13 по 16 августа 2026 года в Сызрани состоится XXX Юбилейный Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» — одно из значимых событий в сфере духового исполнительского искусства России.
Сызрань в августе примет «Серебряные трубы Поволжья»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.36
0.66
EUR 90.21
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сызрань в августе примет «Серебряные трубы Поволжья»

159
С 13 по 16 августа 2026 года в Сызрани состоится XXX Юбилейный Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» — одно из значимых событий в сфере духового исполнительского искусства России.

С 13 по 16 августа 2026 года в Сызрани состоится XXX Юбилейный Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» — одно из значимых событий в сфере духового исполнительского искусства России.
За тридцать лет своей истории Фестиваль стал одной из крупнейших площадок творческого общения профессиональных и любительских духовых коллективов России и зарубежья. Начиная с 1997 года, его участниками стали более 13 тысяч музыкантов, дирижеров и исполнителей, а зрителями – десятки тысяч жителей и гостей Самарской области.
«Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» на протяжении нескольких лет поддерживает проведение фестиваля «Серебряные трубы Поволжья». За три десятилетия фестиваль стал одним из флагманских проектов не только Самарской области, но и российского духового движения. Здесь задаются профессиональные ориентиры, воспитывается новое поколение музыкантов и формируется современный авторитет духовой музыки России. За эти годы фестиваль стал одним из лучших в нашей стране», – сказал президент Российского духового общества, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
Юбилейному Международному фестивалю духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» предшествовал X Всероссийский конкурс детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» имени В.М. Халилова. Лучшие коллективы – победители конкурса получили возможность выступить на одной сцене с ведущими профессиональными коллективами страны, принять участие в концертных программах фестиваля, творческих лабораториях, мастер-классах и работе сводного духового оркестра. Такой формат обеспечивает преемственность поколений музыкантов, помогает молодым исполнителям получить бесценный сценический опыт и способствует сохранению лучших традиций отечественного духового исполнительства.
«Ценно, что в рамках фестиваля развивается система поддержки молодых талантов: конкурс имени В.М. Халилова даёт юным музыкантам редкую возможность учиться у мастеров, выступать на одной сцене с профессиональными коллективами и ощущать свою причастность к большим традициям отечественной музыкальной культуры», – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина. 
Особое место в программе фестиваля занимает развитие культурного сотрудничества между регионами России и дружественными государствами. В 2026 году в Сызрань приедут творческие коллективы из разных регионов Российской Федерации, включая ДНР, ЛНР, а также Республики Беларусь. Совместные выступления станут символом творческого единства, взаимного уважения и сохранения общего культурного наследия. Музыка – универсальный язык, объединяющий людей разных поколений, профессий и национальностей!
В течение фестивальных дней участников и зрителей ждут: выступления духовых коллективов на концертных площадках города, торжественные церемонии и концерты на предприятиях, в социальных учреждениях и детских оздоровительных лагерях, творческие лаборатории, мастер-классы и профессиональные встречи, плац-концерт с участием военных и детско-юношеских коллективов, выступление сводного духового оркестра фестиваля, гала-концерт участников. 
В Юбилейном Фестивале ожидается участие около 400 музыкантов из Москвы, Донецка, Луганска, Оренбургской области, Ульяновска, Саратова, Самары, Республики Беларусь, Центральной Африки. Постоянные участники Фестиваля – четыре духовых оркестра Сызрани. 
Фестиваль реализуется в рамках национального проекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова», Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий.
Учредитель Фестиваля – Администрация городского округа Сызрань. Организаторы – Управление культуры Администрации городского округа Сызрань, МБУ «Центр музыкального искусства и культуры» г.о. Сызрань, АНО «Центр развития социальных проектов». 

 

Фото:   минкультуры СО

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Центральной городской библиотеке им.Е.И.Аркадьева открылась юбилейная фотовыставка Елены Мочаловой. Экспозиция представляет собой яркий калейдоскоп стран, городов и людей.
29 июля 2026, 17:58
В Сызрани открылась юбилейная фотовыставка Елены Мочаловой
В Центральной городской библиотеке им.Е.И.Аркадьева открылась юбилейная фотовыставка Елены Мочаловой. Экспозиция представляет собой яркий калейдоскоп стран,... Общество
642
В Самарской области идет производство документального фильма с рабочим названием «Сопки Маньчжурии». Съемочная группа уже приступила к основным работам, запланированным на май-октябрь 2026 года.
28 июля 2026, 14:12
В Сызрани снимают документальный фильм о жизни священника, восстановившего Благовещенский храм
В Самарской области идет производство документального фильма с рабочим названием «Сопки Маньчжурии». Съемочная группа уже приступила к основным работам,... Общество
723
Инспекторы государственного пожарного надзора провели профилактические встречи в детских оздоровительных лагерях «Планета дружбы», «Рассвет», «Дружные ребята» и «Услада».
23 июля 2026, 18:40
Сотрудники МЧС СО посетили лагеря Сызранского района
Инспекторы государственного пожарного надзора провели профилактические встречи в детских оздоровительных лагерях «Планета дружбы», «Рассвет»,... Общество
918
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
183
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026  13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
544
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
491
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
621
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
29 июля 2026  11:29
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
582
Весь список