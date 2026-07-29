В Сызрани открылась юбилейная фотовыставка Елены Мочаловой

В Центральной городской библиотеке им.Е.И.Аркадьева открылась юбилейная фотовыставка Елены Мочаловой. Экспозиция представляет собой яркий калейдоскоп стран, городов и людей, запечатленных объективом известного журналиста, краеведа, путешественницы.

Выставка под названием «Еще одна пятилетка!» демонстрирует многогранный талант Елены Мочаловой. Ее работы позволяют зрителям погрузиться в атмосферу различных уголков планеты, увидеть неповторимую красоту природы и услышать истории людей, чьи судьбы пересеклись с путем фотографа.

Страсть Елены Георгиевны к путешествиям, профессионализм в журналистике и глубокий интерес к истории родного края нашли отражение в каждом кадре. От величественных пейзажей до проникновенных портретов, каждая фотография рассказывает свою удивительную историю.

Увидеть уникальные снимки, наполненные теплотой, эмоциями и авторским видением мира, можно в Центральной библиотеке до 27 августа.

Вход свободный

6+!

Фото: минкульт СО