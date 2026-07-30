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Самарская область усиливает развитие селекции и генетики для достижения продовольственной безопасности
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Самарская область усиливает развитие селекции и генетики для достижения продовольственной безопасности

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Сорт озимого ячменя «Квант», созданный учеными Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова — филиала СамНЦ РАН — в результате многолетней селекционной работы, готов к широкому внедрению в сельскохозяйственное производство.

Сорт озимого ячменя «Квант», созданный учеными Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова — филиала СамНЦ РАН — в результате многолетней селекционной работы, готов к широкому внедрению в сельскохозяйственное производство. Он имеет особое значение для агропромышленного комплекса региона: демонстрирует высокую устойчивость к сложным зимним условиям и способен обеспечивать урожайность не менее 3 тонн с гектара.

Создание и подготовка к массовому использованию таких сортов, как «Квант», напрямую связаны с развитием селекции, генетики и отечественного семеноводства в Самарской области. Это направление — одно из ключевых для достижения целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и федерального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике». Среди задач этих проектов — повышение обеспеченности аграриев семенами отечественной селекции и ускоренное внедрение научных разработок в производство.

Потенциал отечественной селекции был представлен на опытных полях Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова — филиала СамНЦ РАН в начале июля. На демонстрационном полигоне размещено более 1200 делянок, где представлены 309 сортов зерновых, зернобобовых, кормовых и масличных культур. Экспозиция включила разработки самарских ученых, а также сорта научных центров Саратова, Воронежа, Оренбурга, Ульяновска, Алтайского края и других регионов. Такой формат позволяет сельхозпроизводителям оценить сорта в реальных полевых условиях.

«Мы даем сельхозпроизводителям объективную картину: на полигоне представлены не только локальные, но и реальные достижения, созданные в стране в целом. У агрария должно быть безусловное право выбора. Задача отечественного селекционера — всегда быть на один шаг впереди, чтобы в конкурентной борьбе оставаться самыми интересными и выгодными для сельхозтоваропроизводителей», — отметил Сергей Шевченко, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН, руководитель направления «Селекция» СамНЦ РАН.

В настоящее время особое значение приобретают зернобобовые культуры. Горох вновь становится стратегически важной культурой для аграриев. Новые сорта «Средневолжский 2», «Волжанин» и «Егорыч» отличаются устойчивостью к полеганию и осыпанию, подходят для уборки обычным комбайном и способны формировать урожай в засушливые годы. Это особенно важно в условиях климатической нестабильности, когда традиционные зерновые культуры могут существенно снижать продуктивность.

Перспективным направлением остаются нишевые и масличные культуры, а также культуры для здорового питания и кормопроизводства. Просо, голозерные овес и ячмень отвечают растущему спросу переработчиков, животноводческих предприятий и потребителей на качественную отечественную продукцию.

Перед научным сообществом стоит задача создания новых продуктивных сортов, устойчивых к экстремальным погодным условиям. Для Самарской области это особенно актуально, поскольку регион относится к зонам с высокими агроклиматическими рисками. Современная селекция должна учитывать не только урожайность, но и способность растений выдерживать засуху, жару, перепады температур и другие стрессовые факторы.

«Сегодня необходимо менять саму методологию селекции, делая упор на устойчивость к засушливым условиям и адаптивность к жаре. Начиная с 2017–2018 годов, мы стабильно передаем в государственные испытания по 5–6 новых сортов ежегодно», — подчеркнул Александр Кинчаров, начальник отдела селекции и семеноводства пшениц Поволжского НИИСС им. П. Н. Константинова.

Правительство Самарской области уделяет системное внимание поддержке аграрной науки, селекции и семеноводства. По поручению и при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в регионе создаются условия для более тесного взаимодействия научных организаций, сельхозтоваропроизводителей и органов власти. Особое значение имеет предоставление мер государственной поддержки на приобретение отечественных семян и развитие семеноводства. Такие механизмы позволяют хозяйствам активнее использовать современные российские сорта, адаптированные к природно-климатическим условиям региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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