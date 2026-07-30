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«РКС-Самара» направили на развитие инфраструктуры города 259 млн рублей за полгода, что  на 70% больше плана

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«РКС-Самара» в первом полугодии 2026 года направили на развитие водопроводно-канализационного комплекса города 259 млн рублей, всего на текущий год запланировано 1,4 млрд рублей вложений.

«РКС-Самара» в первом полугодии 2026 года направили на развитие водопроводно-канализационного комплекса города 259 млн рублей — это 171% от плана инвестиционной программы. Всего на текущий год запланировано 1,4 млрд рублей вложений.

Продолжается модернизация насосно-фильтровальной станции №3. Здесь ведется строительство второго резервуара чистой воды, что даст возможность развивать систему водоснабжения в Куйбышевском и Волжском районах.  

На насосно-фильтровальных станциях 1 и 2 идут работы по обновлению систем дозирования хлора; от этого зависит качество подготовки питьевой воды.

На Городских очистных канализационных сооружениях реконструируют воздуходувную станцию. Эта часть технологического цикла отвечает за подачу кислорода в аэротенки, где происходит биологическая очистка стоков всей Самары. Без неё качественная очистка сточной воды просто невозможна.  

За шесть месяцев построено 10,6 км новых сетей. Завершён очередной этап реконструкции сетей водоотведения на Главном Безымянском коллекторе по ул. Алма-Атинской. С ним связаны десятки тысяч жителей и предприятий Кировского и Промышленного районов. Также переложены сети водоотведения по ул. Литвинова. А вдоль завода им.Фрунзе переложены сети водоснабжения.

И это далеко не все работы, которые выполняются сотрудниками «РКС-Самара». Предприятие отвечает за водоснабжение и водоотведение в городе с 2013 года. За это время инвестиции в модернизацию водопровода и канализации Самары превысили 15 миллиардов рублей. Компания последовательно решает проблему износа сетей, которая копилась десятилетиями. Каждый из текущих проектов — это не просто цифры инвестпрограммы, а снижение аварийности и стабильное качество воды в домах самарцев.

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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