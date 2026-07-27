«РКС-Самара»: робот-диагност обследовал более километра сетей водоснабжения и водоотведения

Более километра водопроводных и канализационных сетей обследовали специалисты «РКС-Самара» в 2026 году с помощью робота-диагноста. С таким оборудованием на предприятии работает группа диагностики. Они выезжают для поиска утечки в особо сложных случаях, когда нет ясности, где произошло повреждение трубы, так как вода может выходить на поверхность в сотнях метров от места технологического отказа.

Обследование проводят специалисты «РКС-Самара» с помощью течеискателей, плавающего модуля, видеосистемы с ручной протяжкой кабеля. В особых случаях в линию запускают специального управляемого робота, который едет по трубе, снимает всё изнутри и передаёт картинку на экран. Можно визуально определить место и характер повреждения, разработать алгоритм устранения повреждения. За полгода робот проехал и проверил 1029 метров линий ХВС и водоотведения диаметром больше 400 мм.

Кроме того, специалисты группы диагностики «РКС-Самара» нашли за полгода 40 колодцев, которые оказались под слоем асфальта или грунта, обследовали 170 метров трасс силовых кабелей и других подземных коммуникаций. Это позволило определить их точное расположение, чтобы не нарушить целостность при будущих вскрытиях.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»