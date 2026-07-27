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В Тольятти сотрудница финансового учреждения предотвратила мошенничество в отношении местной жительницы

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В Тольятти полицейские поблагодарили работника финансового учреждения за предотвращение хищения более 200 000 рублей у местной жительницы.

В Тольятти полицейские поблагодарили работницу финансового учреждения за предотвращение хищения более 200 000 рублей у местной жительницы.

В рамках акции «Им благодарна полиция» начальник Управления МВД России по городу Тольятти поблагодарил сотрудника финансового учреждения за предотвращение факта мошенничества в отношении местной жительницы. Полковник полиции, вручая благодарственное письмо, отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступления, его можно не допустить, если следовать простым правилам, среди которых - быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.

Как установлено полицейскими, в начале июля текущего года на телефон 75-летней пенсионерки из Тольятти поступило множество звонков от неизвестных. Они представились сотрудниками банковского учреждения и сообщили женщине, что ее денежные средства хотят похитить. Для их спасения пенсионерке предложили перевести сбережения на указанный номер карты. Женщина пришла в банк и, действуя по инструкции злоумышленников, попыталась снять наличные денежные средства в размере более 200 000 рублей. Хищение денежных средств у местной жительницы преступники довести до конца не смогли.

Елена Владимировна – сотрудник финансового учреждения уточнила, для чего пенсионерке понадобилась такая крупная сумма. После, действуя по алгоритму, разработанному совместно с полицейскими для правильного реагирования в подобных ситуациях, она вызвала полицию и приостановила действия с вкладом клиента. Благодаря активной гражданской позиции и грамотным действиям сотрудника банка удалось пресечь попытку хищения крупной денежной суммы. Только после общения с сотрудниками полиции женщина поняла, что чуть не стала жертвой мошенников.

Принимавший участие во встрече, председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Тольятти Владимир Гусев отметил: «Стало доброй традицией награждать представителей банковской сферы за помощь в предотвращении мошенничества. Только совместными усилиями мы сможем защитить жителей от действий аферистов», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Тольятти

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