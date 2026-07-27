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В селе Захаркино в рамках капремонта дороги построили новые тротуары

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В Сергиевском районе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершается капитальный ремонт автомобильной дороги, ведущей к селу Захаркино.

В Сергиевском районе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершается капитальный ремонт автомобильной дороги, ведущей к селу Захаркино. Трасса «Кинель-Черкассы — Урал» — Захаркино протяженностью 3,28 км была включена в план ремонта по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, которому поступали многочисленные просьбы жителей. 

В рамках капитального ремонта дорогу расширили до нормативных 7 метров. Кроме того, вдоль трассы в границах села Захаркино появились тротуары и опоры освещения, что существенно повысит уровень комфорта и безопасности дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов. В настоящее время на объекте завершается укладка верхнего слоя покрытия, а на завершающем этапе будет нанесена дорожная разметка. 

Жители села Захаркино довольны проводимыми работами.  «На широкой дороге разъезжаться стало проще. А благодаря тротуарам и освещению передвигаться по селу стало намного безопаснее», - отмечает жительница села Ирина Служаева.

За ходом обновления трассы следят и общественные наблюдатели.   «Дорога для села основная, потому что она является единственным звеном между Захаркино, районным центром Сергиевск и другими населенными пунктами, в которых расположены социальные учреждения, в том числе больница, детский сад, школа и почта. Для нас очень важно, чтобы работы выполнялись качественно. К дороге, ведущей к Захаркино, замечаний у нас нет, также работы выполняются в установленный срок», - подчеркнул член регионального штаба Народного фронта Самарской области Сергей Лушин. 

 

Фото: минтранс Самарской области

 

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