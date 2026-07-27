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Специалисты регионального Кадрового центра расскажут, на что обратить внимание при трудоустройстве подростков

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Кадровый центр «Работа России» Самарской области проводит консультации и тренинги для детей в летний период, в том числе онлайн.

Кадровый центр «Работа России» Самарской области проводит консультации и тренинги для детей в летний период, в том числе онлайн.
 С 14 лет юные жители региона уже могут получать первый профессиональный опыт, подрабатывая в свободное от учебы время.  Подростки трудоустраиваются как с помощью «Кадрового центра «Работа России», так и самостоятельно. Чтобы первый опыт не стал разочарованием, проводится обучение корректной коммуникации с работодателями по уточнению условий труда и выявлению недобросовестных работодателей.
«На тренинге специалист кадрового центра рассказывает, где безопасно искать работу, как избежать мошенников, на что обратить внимание в требованиях работодателя, о чем его нужно спрашивать, как презентовать себя. Разбираются конкретные ситуации», - прокомментировал директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.
Онлайн-тренинг «Безопасный рынок труда» пройдет в официальном аккаунте Кадрового центра «Работа России» Самарской области в социальной сети ВКонтакте (https://vk.ru/czn_63) 28 июля в 14.00, он предназначен в первую очередь для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, но подключиться могут все, кто интересуется этой темой. 
Вопросы можно задавать в комментариях к трансляции.

 

Фото:  Минтруд Самарской области

Теги: Самара

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