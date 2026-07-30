Дмитрий Медведев: Сохранить Россию можно только Победой в специальной военной операции

Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» в первом полугодии 2026 года направили на развитие водопроводно-канализационного комплекса города 259 млн рублей, всего на текущий год запланировано 1,4 млрд рублей вложений.
«РКС-Самара» направили на развитие инфраструктуры города 259 млн рублей за полгода, что  на 70% больше плана
В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы на участках дорог, обеспечивающих подъезд к школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам и детским секциям.
В 2026 году в регионе ведут работы по ремонту дорог к спортивным учреждениям
Температура воздуха 31 июля в Самаре ночью +14, +16°С, днем +20, +22°С.
31 июля в регионе дождь, гроза, до +23°С
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Трехстороннее соглашение с инвестором и городской администрацией подписал заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Сам
В Тольятти построят новое производство металлоконструкций для промышленности и ТЭК
Сорт озимого ячменя «Квант», созданный учеными Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова — филиала СамНЦ РАН — в результате многолетней селекционной работы, готов к широкому внедрению в сельскохозяйственное производство.
Самарская область усиливает развитие селекции и генетики для достижения продовольственной безопасности
Сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района организовали познавательную игру-викторину «Изучаем ПДД».
Сотрудники ГАИ Шенталинского района в игровой форме провели занятие для дошкольников по ПДД
Коллектив «Поволжская Богатырская застава» для семей военнослужащих предложили мероприятие "В здоровом теле, здоровый дух" - русские забавы на свежем воздухе.
Для участников первой смены духовно-просветительского центра, созданного в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре прошла творческая встреча
С 13 по 16 августа 2026 года в Сызрани состоится XXX Юбилейный Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» — одно из значимых событий в сфере духового исполнительского искусства России.
Сызрань в августе примет «Серебряные трубы Поволжья»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.36
0.66
EUR 90.21
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Дмитрий Медведев: Сохранить Россию можно только Победой в специальной военной операции

171
В этом позиции всех политических партий и всех ответственных политических сил абсолютно совпадают, заявил Председатель «Единой России», зампред Совбеза.

В этом позиции всех политических партий и всех ответственных политических сил абсолютно совпадают, заявил Председатель «Единой России», зампред Совбеза.

По итогам завершившего работу восьмого созыва Государственной Думе по большинству законов, связанных с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно- промышленного комплекса, поддержку армии — позиции всех фракций были одинаковы, заявил Дмитрий Медведев, выступая перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов».

«И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны политику», — подчеркнул он.

Россию сегодня испытывают на прочность во всех смыслах этого слова: и с экономической, и с политической точки зрения — против страны введено около 30 тысяч санкций, напомнил Председатель «Единой России».

«Мы живём в чрезвычайно сложное время. Количество санкций, введённых против Российской Федерации, запредельное. Нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций — около трёх десятков тысяч введены. Мы чувствуем политическое давление со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно ни называлось: Российская империя, Советский Союз, нынешнюю Российскую Федерацию», — сказал он.

Западным странам не нравится, что Россия — большая, сильная, гордая, самодостаточная страна, которой невозможно командовать. Был период, когда они считали, что смогут с договориться с Россией, а на самом деле просто подчинить своей воле, акцентировал Дмитрий Медведев.

«Но им это не удалось, они испытывают жесточайшее разочарование, поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину, как таран, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают это», — указал он.

Политика состоит из острых вопросов, но существуют темы, по которым нация, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять единую позицию, только тогда можно победить, заявил Дмитрий Медведев.

«Я желаю вам, дорогие друзья, уважаемые молодые политики, уважаемые мои коллеги, интересных дискуссий, но и надеюсь, что через некоторое время мы встретимся снова, чтобы подвести итоги выборов в Государственную Думу. Но самое главное — чтобы поздравить друг друга с Победой, а она будет за нами!» — заключил Председатель партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

 

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Государственная Дума РФ приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы подготовлены при активном участии партии «Единая Россия».
24 июля 2026, 16:59
Александр Живайкин: вдовы и ветераны СВО получат новые права и поддержку
Государственная Дума РФ приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы подготовлены... Политика
1343
Инициатива предложена «Единой Россией». В Государственной Думе рассматривается законопроект № 1252236-8 «О внесении изменений в статьи 5 и 20 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"».
22 июля 2026, 15:10
В Госдуме предложили отслеживать рост цен на всех этапах — от производителя до прилавка
Инициатива предложена «Единой Россией». В Государственной Думе рассматривается законопроект № 1252236-8 «О внесении изменений в статьи 5 и 20 Федерального... Политика
1421
Проект «Экопатриот» неожиданно обрел новое измерение. Задуманный как механизм помощи фронту (вторсырье → средства → дроны), он стал точкой сборки исторической памяти
13 июля 2026, 17:21
В Самарской области "Экопатриот" помог собрать артефакты советского быта
Проект «Экопатриот» неожиданно обрел новое измерение. Задуманный как механизм помощи фронту (вторсырье → средства → дроны), он стал точкой сборки... Политика
2617
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
183
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026  13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
544
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
491
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
621
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
29 июля 2026  11:29
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
582
Весь список