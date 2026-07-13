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В Самарской области "Экопатриот" помог собрать артефакты советского быта

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Проект «Экопатриот» неожиданно обрел новое измерение. Задуманный как механизм помощи фронту (вторсырье → средства → дроны), он стал точкой сборки исторической памяти

Проект «Экопатриот» неожиданно обрел новое измерение. Задуманный как механизм помощи фронту (вторсырье → средства → дроны), он стал точкой сборки исторической памяти.

На сегодняшний день в рамках проекта уже отправлено пять беспилотников бойцам, участвующим в СВО. Однако у акции появился неожиданный и очень теплый «побочный эффект».
Жители приносят не только макулатуру и стеклянные банки, но и старую технику. Все чаще от переработчиков стали слышать одну и ту же фразу: «Рука не поднимается отдать раритетные вещи на переработку… Пусть лучше сохранятся».

Так спонтанно начала формироваться экспозиция народного музея советского быта. Теперь «Экопатриот» — это не просто дроны для бойцов, это ещё и бережное отношение к тому, что нам дорого. 

Организаторы проекта подчеркивают, что этого никто не планировал. Идея была простой и понятной — превратить вторсырье в дроны для помощи нашим ребятам «за ленточкой». Но люди приносят вместе с макулатурой еще и частицы своей жизни — вещи, в которых память о родителях, юности, детстве, стране. В какой-то момент стало понятно: если просто измельчить это в прессах, мы уничтожим не только металл и пластик, но и целый пласт истории. Поэтому организаторы приняли решение: всё, что явно представляет ценность как артефакт советского быта, не пойдет в переработку.
Так «Экопатриот», начинавшийся как проект помощи армии, неожиданно превратился в пространство, где переплетаются забота о будущем и уважение к прошлому.
Ключевую роль в логистике и приеме вторсырья играет компания «Втормаркет». Руководитель предприятия Рузиль Бурангулов признается, что даже для профессионалов отрасли происходящее — необычно: «Мы много лет занимаемся переработкой: тонны бумаги, пластика, металла проходят через наши цеха. Но с “Экопатриотом” столкнулись с уникальной ситуацией. Люди приходят с вещами, которым по 40-100 лет, и отдают их с легкой грустью и гордостью: “Если это поможет ребятам — заберите, только не выбрасывайте в никуда”. В итоге теперь стоят стеллажи с артефактами нашего быта, и всё это исключительно на инициативе людей. “Экопатриот” показал одну важную вещь: мы умеем одновременно думать о будущем — помогая фронту — и не забывать своё прошлое».

Организаторы подчеркивают: проект остается в первую очередь патриотическим, где вторсырьё превращается в конкретную помощь бойцам. Но теперь у «Экопатриота» есть и вторая миссия — сохранение истории, сохранение всего, что нам дорого.

Собранные артефакты систематизируются и будут оформляться в виде выставки или небольшого народного музея, доступного для жителей и школьников. Экспозиция создается «снизу» — без грантов, сложных концепций и дорогостоящих проектов.

«Экопатриот», который начинался как проект по сбору вторсырья, уже стал пятью дронами для наших парней за ленточкой, зарождающимся музеем и живым примером того, что инициатива, поддержанная жителями, способна одновременно помогать фронту и бережно относиться к собственной истории.

Организаторы обещают и дальше развивать оба направления — и поддержку бойцов, и новую музейную линию, которую уже успели назвать «народный музей «Экопатриота».

Напомним, эколого-патриотический проект инициировал депутат фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин. Проект стартовал в мае 2026 года и стал продолжением акции «Макулатурный фронт — Победный вес», в рамках которой за 2025 год было собрано свыше 100 тонн макулатуры, а на вырученные средства приобретены 10 беспилотников для нужд СВО. Пять дронов «Экопатриота» приступили к выполнению боевых задач на передовой. Акция продолжается, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Теги: Единая Россия Самара

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