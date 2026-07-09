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В Самаре прошёл второй этап Региональной партийной конференции «Единой России»: выдвинуты кандидаты в Губернскую Думу

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9 июля 2026 года в Самаре состоялся второй этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Главным итогом стало выдвижение списка кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы восьмого созыва.

9 июля 2026 года в Самаре состоялся второй этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Главным итогом стало выдвижение списка кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы восьмого созыва. В работе конференции приняли участие делегаты со всего региона, депутаты различных уровней, а также приглашённые гости. Участники обсудили ключевые решения XXIII Съезда партии, задачи по сбору наказов в Народную программу, в том числе вопросы безопасности, развития экономики и социальной сферы

Секретарь Самарского регионального отделения, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев напомнил делегатам о ключевых тезисах, прозвучавших на XXIII Съезде партии, на котором выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств, политической воли у нас достаточно, — обратился к собравшимся Федорищев, цитируя главу государства. — Президент сказал важнейшую фразу, которую я прошу всех запомнить: "Свобода человека и суверенитет России — понятия равнозначные, тождественные"» .

Губернатор акцентировал внимание на поручении Президента активнее работать с населением: почаще встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы.
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 Один из лидеров регионального списка -  ректор СамГМУ Александр Колсанов в своём выступлении сделал акцент на развитии образования, науки и здравоохранения. Он напомнил, что Президент на съезде поддержал инициативу о признании особого статуса учителя, однако, по его словам, «образование не заканчивается школой. Высшее образование должно быть качественным, профессиональным, современным. Без него не будет технологического прорыва. Без него не будет суверенитета».
Дважды кавалер ордена Мужества, пятикратный чемпион мира по панкратиону, ветеран СВО Рамис Терегулов отметил, что участники СВО должны продолжить служение стране в гражданских сферах, в политике, в управлении, об этом говорил Президент: «Вернувшись, я понял: самое сложное — не бой, а возвращение. Нам нужна системная поддержка: психологическая помощь, трудоустройство, вовлечение в общественную жизнь. Многие ребята готовы работать с молодежью, заниматься спортом, патриотическим воспитанием. Особый вопрос — реабилитация и адаптация ветеранов к мирной жизни, об этом нельзя забывать».
По итогам тайного голосования делегаты конференции утвердили список кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы восьмого созыва по общеобластному избирательному округу, а также выдвинули кандидатов по одномандатным избирательным округам. Также были приняты решения о назначении уполномоченных представителей и об использовании партийной символики в ходе предстоящей избирательной кампании.

Конференция завершилась церемонией вручения партийных билетов новым членам «Единой России», среди которых - активисты «Молодой Гвардии», врачи, предприниматели, участники СВО. Следующий этап конференции состоится в августе 2026 года. На нем будет принята программа партии, с которой она пойдет на выборы в сентябре, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото: Иван Макеев

 

Теги: Единая Россия Самара

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