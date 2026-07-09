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В Сампаре автомобиль  Skoda Octavia врезался в световую опору, водитель погиб

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9 июля в Самаре на ул. Литвинова водитель 1972 г.р., управляя автомобилем Skoda Octavia, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде световой опоры.

Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП в Самаре.
По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоиспекции следует, что 09.07.2026 года в 14:35, водитель 1972 г.р., управляя автомобилем Skoda Octavia, двигался по ул. Литвинова в направлении Конного проезда. В пути следования, возле дома № 334 «б», не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде световой опоры.
Водитель автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

Теги: ДТП Самара

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