В Сампаре автомобиль  Skoda Octavia врезался в световую опору, водитель погиб

Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП в Самаре.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоиспекции следует, что 09.07.2026 года в 14:35, водитель 1972 г.р., управляя автомобилем Skoda Octavia, двигался по ул. Литвинова в направлении Конного проезда. В пути следования, возле дома № 334 «б», не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде световой опоры.

Водитель автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО