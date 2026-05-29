В Куйбышевском районе Самары в ДТП пострадали 2 ребенка

28 мая в 10:50 двигаясь по Уральскому шоссе со стороны улицы Новосельской в направлении Южного шоссе, 68-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, нарушил требования п. 9.10 ПДД РФ, не обеспечил безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с попутным автомобилем под управлением 47-летнего мужчины. С места ДТП в больницу доставлены 10-летний мальчик и 6-летняя девочка пассажиры автомобиля Daewoo Nexia, где им назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.