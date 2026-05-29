Я нашел ошибку
Главные новости:
На заседании Думы Новокуйбышевска принято решение об избрании нового мэра
На заседании Думы Новокуйбышевска принято решение об избрании нового мэра
Дети от 10 до 16 лет смогут с 1 июня ездить без сопровождения
Дети от 10 до 16 лет смогут с 1 июня ездить без сопровождения
РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков
РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков
В День защиты детей самарцы смогут бесплатно посетить городские музеи
В День защиты детей самарцы смогут бесплатно посетить городские музеи
В Самаре хотят продать с торгов за 73 млн рублей памятник модерна
В Самаре хотят продать с торгов за 73 млн рублей памятник модерна
В Самаре ввели в эксплуатацию новые системы экстренного оповещения
В Самаре ввели в эксплуатацию новые системы экстренного оповещения
Вячеслав Федорищев осмотрел новый операционный модуль и озвучил планы по обновлению детской больницы им. Ивановой
Вячеслав Федорищев осмотрел новый операционный модуль и озвучил планы по обновлению детской больницы им. Ивановой
МЧС опровергло введение запрета на использование мобильных телефонов на АЗС
МЧС опровергло введение запрета на использование мобильных телефонов на АЗС
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-0.35
EUR 82.64
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
Весь список
  • Персональные данные

Дети от 10 до 16 лет смогут с 1 июня ездить без сопровождения

247
Дети от 10 до 16 лет смогут с 1 июня ездить без сопровождения

Дети старше десяти лет смогут ездить на поездах без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам, об этом сообщили в РЖД.

«С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых», — отметили в компании.

Присматривать за пассажирами будут начальник поезда и проводники. На станции назначения ребенка передадут встречающему лицу.

Для такой поездки следует оформить заявку в билетной кассе не позднее, чем за трое суток. При посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность приобретателя билета, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку, которые выдаются в кассе, и квитанцию об оплате за услугу.

Ранее услуга «Сопровождение детей» была доступна только в поездах «Сапсан», она появилась в 2013 году, добавили в РЖД, пишет Лента. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»
29 мая 2026  19:36
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»
278
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
517
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
1104
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
936
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
923
Весь список