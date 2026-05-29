В День защиты детей самарцы смогут бесплатно посетить городские музеи

В первый день лета, 1 июня, традиционно отмечают Международный день защиты детей. Для маленьких самарцев и их родителей приготовили обширную программу культурных активностей.

1 июня в филиалах музея им. Алабина — главный офис, Археоцентр, дом-музей М. Фрунзе, дом-музей В. Ленина, Музей модерна — с 10:00 будет работать программа «Мечтатели» (0+) — мастер-классы и экскурсии, а также возможность порисовать мелками на асфальте.



В 11:00 кинотеатр «Художественный» приглашает юных зрителей на игры и клоунаду, музыкальный хит-парад, танцы, показ лучших мультфильмов из анимационного проекта «Гора самоцветов» (0+).



В Самарском театре кукол 2 июня в 19:00 будет показано музыкальное действо по сказке Б. Шергина «Волшебное Кольцо» (6+).



Самарская областная детская библиотека подготовила специальную программу «Пусть всегда будет детство» (6+) — творческая студия «Сказочные тени», лотерея-сюрприз «Книга, я тебя знаю!», викторина «У солнышка в гостях», игра «Литературный крокодил».

В центральной городской библиотеке имени Крупской пройдёт игровая программа «Пусть всегда будет солнце!» (6+). Дети познакомятся с правилами безопасного поведения, здорового образа жизни, а также примут участие в викторине, конкурсах и эстафетах.

Самарская городская библиотека № 11 с 12:00 до 13:00 также проведёт литературно-творческий час «Пусть всегда будет солнце» (6+): викторины, посвящённые лету; игру «Что бывает летом»; книжную выставку «Солнечные страницы детства».



С 1по 5 июня в самарском филиале Третьяковской галереи стартует первая смена летних каникул, посвященная живописи для детей 7-12 лет (6+). Юные художники узнают о многообразии техник и стилей мировой живописи. Каждый день будет посвящён новому течению, пишет Самара-АиФ.