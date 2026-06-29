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В Октябрьском районе Самары Lada Vesta столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

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29.06.2026 в 12:20 на улице Скляренко, в районе дома № 8  в Самаре  Lada Vesta  столкнулась с пассажирским .автобусом марки Lotos.

Полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Октябрьском районе Самары. По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 29.06.2026 в 12:20 на улице Скляренко, в районе дома № 8 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1998 года рождения, управляя транспортным средством Lada Vesta двигаясь по проспекту Масленникова в направлении ул. Скляренко, при осуществлении маневра поворота налево, не предоставил преимущество в движении автобусу марки Lotos (маршрут 2 с пассажирами) под управлением водителя 1979 года рождения, который двигался со стороны Московского шоссе в направлении ул. Ново-Садовой. С места ДТП в медицинское учреждение доставлены пассажира автомобиля Lada Vesta 2001 и 1978 годов рождения, а также пассажиры автобуса - 1951 года рождения и несовершеннолетний 2018 года рождения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП Самара

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