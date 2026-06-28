От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град, ночью 29 июня в западных районах области сильный дождь».
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
- водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «112»