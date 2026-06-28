В Самаре майнеры украли электроэнергии на 7 млн рублей

УФСБ по Самарской области пресекло нелегальный майнинг криптовалюты в Советском районе Самары. Злоумышленники подключились к энергосетям и воровали электричество в промышленных масштабах.

Силовики выяснили, что неустановленные лица вмешались в работу вводного прибора учета. Это привело к потреблению энергии сверх нормы и создало повышенную нагрузку на сеть. Одно из системообразующих предприятий региона понесло ущерб в размере более 7 млн рублей.

Силовики обследовали нежилое здание в Советском районе. Оперативники обнаружили и изъяли специальное оборудование для майнинга. Также нашли управляющее устройство с программным обеспечением, пишет Коммерсантъ-Волга.