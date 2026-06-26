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Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину

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Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину

В Шестом кассационном суде 26 июня 2026 года продолжилось рассмотрение дела бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина, который обвиняется в превышении должностных полномочий и отбывает наказание в исправительной колонии.

В заседании он участвовал посредством ВКС-связи. 

Приговор Самарского областного суда попытались оспорить адвокаты Ивана Пивкина, подавшие кассацию, а представитель прокуратуры настаивал на справедливости решения, вынесенного апелляционной инстанцией.

Судья заслушал доводы представителя прокуратуры и удалился в совещательную комнату для оглашения своего вердикта.

Как передает из зала суда журналист "СитиТрафика", после перерыва суд частично удовлетворил кассационные жалобы адвокатов Пивкина. Приговор Октябрьского районного суда Самары и Самарского областного суда были изменены в части снижения назначенного ему наказания по пункту “е” части 3 статьи 286 УК РФ до 3 лет лишения свободы с лишением права работать в государственных органах и органах местного самоуправления на 1 год 10 месяцев. В остальном судебное решение было оставлено без изменений.

Как пояснил судья, наказание снижено до 3 лет лишения свободы с дополнительным наказанием 1 год 10 месяцев (было 2 года).

В августе 2025 года Октябрьский районный суд Самары признал Ивана Пивкина виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности) и назначил штраф в размере 480 тыс. рублей. Однако от выплаты экс-чиновника освободили из-за срока, проведенного в СИЗО.

В ноябре 2025 года Самарский областной суд пересмотрел дело: приговор был переквалифицирован на более тяжкую статью — превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По новой статье бывший глава регионального минтранса получил пять лет колонии общего режима, пишет СитиТраффик. 

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