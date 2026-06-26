Очередь к Крымскому мосту выросла до 2,8 тысячи автомобилей

На Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи образовались большие очереди из-за ручного досмотра. Об этом сообщают telegram-каналы.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1780 транспортных средств», — следует из сообщения telegram-канала «Крымский мост».

Очереди на ручной досмотр на Крымском мосту образовались на фоне минувшей ночной атаки украинских БПЛА. Они атаковали переправу, из-за чего автомобильное движение на Крымском и Чонгарском мостах временно приостанавливалось. Сейчас движение восстановлено, но усиленный досмотр приводит к значительным заторам, пишет Ура.ру.