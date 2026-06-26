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Вячеслав Федорищев встретился с представителями молодежного правительства Самарской области

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В преддверии Дня молодежи губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями Молодежного правительства VII созыва и активистами Самарского Союза Молодежи.

В преддверии Дня молодежи губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями Молодежного правительства VII созыва и активистами Самарского Союза Молодежи.
Открывая встречу, глава региона отметил значимость молодежного правительства в системе регионального управления: «Молодёжное правительство является важным институтом, который позволяет региональному правительству не выпадать из контекста сегодняшнего дня, быть в авангарде идей благодаря вам. Это большая ответственность работать в молодёжном правительстве. И я хотел вас поблагодарить за то, что вы эту работу ведёте очень достойно», – подчеркнул губернатор.
Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, правопреемник Куйбышевской областной комсомольской организации с 1991 года. Сегодня местные организации действуют в 11 муниципальных образованиях региона. Кроме того, открыто 7 первичных групп РСМ и 6 студенческих клубов. Общая численность членов организации превышает 2170 человек.
В ходе встречи участники представили главе региона доклады о реализации молодежных проектов в Самарской области. Один из них касался взаимодействия молодежного правительства с министерством цифрового развития и связи региона.
Так, был разработан проект «Цифровой компас» – просветительская инициатива, направленная на безопасное и осознанное использование цифровых технологий жителями Самарской области.
«Проект реализуется в двух цифровых форматах. Это цикл авторских мастер-классов по цифровой грамотности, например, в которых можно рассказать, как безопасно регистрироваться в социальных сетях, как распознавать дипфейки, настраивать приватности и базово использовать Госуслуги. А вторая часть – это хакатоны, кейсы, где разрабатываются чек-листы по информационной безопасности для новичков, например, по созданию различных чат-ботов для адаптации в цифровой среде нашей страны», – поделилась член молодежного правительства Самарской области по направлению «информационные технологии и связь» Татьяна Никулина.
В планах – разработка методических рекомендаций по внедрению искусственного интеллекта в систему высшего и среднего профессионального образования.
С докладом также выступил член молодежного правительства Самарской области по направлению «энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство» Максим Гаврилов. Он рассказал о планах по благоустройству территории, прилегающей к молодежному центру.
«Ведём активную работу по разработке проекта благоустройства прилегающей территории к молодёжному центру. В рамках данного проекта предусматривается устройство входных групп, арт-объектов, площадок для выступлений, зоны отдыха, теннисных столов, воркаута, парковки и освещения», – сообщил Максим Гаврилов.
Он добавил, что реализовать проект планируется в рамках участия в государственной программе Самарской области «Народный бюджет» в 2027 году.
В завершение встречи губернатор поблагодарил участников за инициативность и отметил, что их предложения содержательно дополняют работу региональной власти.
«Те идеи, которые вы предлагаете, предложения, они по-настоящему дополняют нашу работу. Тем более у вас у всех уже есть и профессиональный опыт, уже не только в учёбе, но и в своей непосредственно деятельности», – сказал Вячеслав Федорищев и пожелал всем участникам успехов в работе.
Также глава региона поручил Герою РФ Денису Портнягину взять шефство над Самарским Союзом Молодежи в целях усиления работы по патриотическому направлению.
Молодежные объединения Самарской области являются важной площадкой для разработки новых инициатив, вовлечения молодых специалистов в решение актуальных задач региона и формирования кадрового резерва.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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