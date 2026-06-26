27 июня в губернии ожидается сильный дождь, гроза со шквалистым ветром

Я нашел ошибку
Главные новости:
2 июля с 10:00 до 14:00 на Некрасовском спуске набережной Волги пройдет бесплатная акция для совершеннолетних жителей региона по профилактике и ранней диагностике рака кожи.
Самарцев приглашают пройти профилактический осмотр на набережной
Соревнования по тайскому боксу среди школьников проходили в Малайзии. В них участвовали более 1400 юных спортсменов из 100 стран.
Самарские спортсмены – победители первенства мира по тайскому боксу
26 июня в Перми стартовал большой баскетбольный праздник, объединивший одновременно пять турниров.
Главное событие уличного баскетбола Приволжья – Суперфинал ПФО 3×3
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подвело итоги конкурса грантов для представителей креативных индустрий.
Названы лучшие региональные проекты в сфере креативных индустрий
25 июня 2026 года в Самаре прошла торжественная церемония награждения участников Областного патриотического проекта «Код Памяти».
Подведены итоги Областного патриотического проекта «Код Памяти»
На территории Самарской области осуществляют деятельность более 28 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства в возрасте до 35 лет.
Каждый пятый представитель МСП в Самарской области относится к молодежи
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах с 29 июня по 2 июля в Самаре.
Сотрудники «РКС-Самара» проведут плановые ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе в Самаре
Впервые в своей истории команда Главного управления МЧС России по Самарской области (г. Тольятти) стала чемпионом соревнований по функциональному многоборью «БАТЛЫ 2.0».
Сотрудники МЧС Тольятти победили в городском турнире по кроссфиту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.63
0.86
EUR 85.77
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

27 июня в губернии ожидается сильный дождь, гроза со шквалистым ветром

216
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 27 июня местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 27 июня местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха 26 июня в Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С.
25 июня 2026, 21:29
26 июня в регионе дождливо, до +23°С
Температура воздуха 265 июня в Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С. Экология
526
​​​​​​​По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 26 июня местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
25 июня 2026, 18:59
26 июня в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 26 июня местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза, при грозе... Экология
556
Температура воздуха 25 июня в Самаре ночью +12, +14°С, днем +23, +25°С.
24 июня 2026, 16:26
25 июня в регионе без осадков, до +26°С
  Температура воздуха 25 июня в Самаре ночью +12, +14°С, днем +23, +25°С. Экология
618

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
284
Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена.
25 июня 2026  17:47
Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»
609
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
25 июня 2026  15:08
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
704
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
25 июня 2026  13:12
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
798
День молодёжи отметят в Самаре
25 июня 2026  10:45
День молодёжи отметят в Самаре
894
Весь список