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СамГМУ подтвердил соответствие международным стандартам образования по итогам мониторинга

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Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) Минздрава России успешно прошел постаккредитационный мониторинг в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR).

Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) Минздрава России успешно прошел постаккредитационный мониторинг в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR). По итогам мониторинга университет подтвердил действие международной институциональной аккредитации по стандартам Всемирной организации медицинского образования (WFME) по ключевым программам специалитета: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело» и «Фармация». 

Наличие аккредитации по стандартам WFME — знак высочайшего качества образования. Для выпускников СамГМУ это открывает двери к международному признанию дипломов, позволяет проходить международные сертификационные экзамены и многое другое.

“Постаккредитационный мониторинг — важный этап, который подтверждает, что университет не просто получил статус, но и последовательно работает над выполнением рекомендаций экспертов, постоянно совершенствуя образовательный процесс”, — подчеркнула проректор по образовательной деятельности СамГМУ Юлия Мякишева.

Международную институциональную аккредитацию сроком на 5 лет по стандартам Всемирной организации медицинского образования (WFME) университет получил в 2022 году. Тогда же аккредитацию получили ключевые программы специалитета.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамТМУ

Теги: Медицина Самара Университет

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