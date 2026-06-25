В Чапаевске идёт капремонт 2 этажа взрослой поликлиники

Современные условия для оказания медицинской помощи создаются во взрослом поликлиническом отделении №3 Чапаевской центральной городской больницы. В трёхэтажном здании уже обновлены первый и третий этажи, сейчас проводятся работы на втором этаже.

К поликлинике прикреплено 14 тысяч взрослых жителей города. Комфортные условия для приёма пациентов создаются с соблюдением принципов бережливого производства: разделены потоки, организованы зоны ожидания, обновлены кабинеты. На третьем этаже с 2023 года работает Центр амбулаторной онкологической помощи.

Ремонт проводился поэтапно, без остановки работы учреждения, поэтому жители могли получать медпомощь в полном объёме на протяжении всего периода работ. В обновлённой поликлинике установлено современное оборудование, созданы все условия для качественного оказания первичной медико-санитарной помощи.

«К концу года это будет обновленная и современная поликлиника, соответствующая всем санитарным нормам и принципам бережливого производства, – отметил главный врач Николай Юрицин, – Здесь будет комфортно и пациентам, и персоналу».

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО