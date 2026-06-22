В регионе развивается профилактическое направление в медицине

В 2026 года профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию прошли уже более 763 тысяч жителей Самарской области в возрасте 18 лет и старше.



Жители также активно проходят диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. Такие обследования прошли свыше 191 тысячи человек, в том числе 83869 мужчин и 108078 женщин.



Напомним, для удобства жителей диспансеризацию можно пройти по месту работу или учебы, а также в вечернее время и выходные/праздничные дни. С использованием мобильных медицинских бригад прошли осмотр более 69000 человек, в вечернее время и в субботу - почти 69 тысяч человек.



Помимо доступности профилактических обследований, в регионе особое внимание уделяется развитию центров здоровья и медицины здорового долголетия. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".



"В настоящее время проходят обучение по медицине здорового долголетия врачи из 14 центров здоровья. В сентябре 2026 года пройдет обучение вторая группа врачей. Планируется, что с июля 2026 года центры медицины здорового долголетия будут работать в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Чапаевске. С 2027 года все центры здоровья будут работать как центры медицины здорового долголетия", - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

Фото: минздрав СО