В Кинельском районе возводится новый ФАП

Современные условия для оказания первичной медико-санитарной помощи будут созданы в селе Грачёвка.



В модульном ФАПе помощь будут получать около 200 жителей населенного пункта. После завершения строительных работ будет поставлено современное оборудование, что позволит медицинскому сотруднику вести приём на более качественном уровне.



«Новый ФАП, безусловно, повысит доступность и качество помощи для жителей. Сельские фельдшеры всегда на связи с пациентами, доступны в любое время, а современное оснащение поможет сделать приём ещё более эффективным. К тому же, люди с интересом приходят в новые медицинские пункты, что способствует более активному прохождению диспансеризации», – отметил главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков.



В Кинельском районе благодаря мероприятиям нацпроекта и региональной поддержке ведётся системная работа по обновлению первичного звена. За последние годы построено и введено в эксплуатацию 8 модульных объектов – фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, что значительно улучшило доступность медицинской помощи для сельских жителей.



Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО