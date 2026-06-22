В Кинельском районе возводится новый ФАП

Я нашел ошибку
Главные новости:
В понедельник, 22 июня, глава региона вместе с Героем России Денисом Портнягинымоценил развитие Клявлинского района, обсудил его дальнейшее развитие с членами Правительства и руководством муниципального образования, встретился с жителями и посетил ряд со
Вячеслав Федорищев оценил развитие Клявлинского района
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с обеспечением региона топливом.
Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с топливной обеспеченностью региона
врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов: "Желудочно-кишечный тракт первым принимает на себя удар, когда токсин попадает в организм".
Самарский врач-психиатр-нарколог6 Наркотики разрушают ЖКТ:
С 15 по 21 июня в Самаре прошел Всероссийский научно-практический форум «Пангея», участие в котором принимали сотрудники отдела природы Музея имени Алабина - Вареновы Дмитрий Владимирович и Татьяна Владимировна.
В Самаре прошел Всероссийский научно-практический форум «Пангея»
В 2026 года профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию прошли уже более 763 тысяч жителей Самарской области в возрасте 18 лет и старше.
В регионе развивается профилактическое направление в медицине
В День памяти и скорби на площадке исторического парка «Россия — Моя история» перед школьниками выступил Герой России, участник СВО Максим Девятов.
В регионе проходит патриотическая акция «Служу Отечеству» с участием героев СВО
Стартовала приёмная кампания в высшие учебные заведения Самарской области
В преддверии Дня работника торговли, который отмечается 25 июля, в Самарской области объявлен региональный конкурс «Лучший объект торговли Самарской области 2026».
Предприятия розничной торговли и местные производители Самары могут принять участие в конкурсе «Лучший объект торговли Самарской области 2026»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.44
1.53
EUR 84.17
1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова организует пешеходную экскурсию «Самара Кондитерская»
Виталий Шабалатов поздравил медиков региона с профессиональным праздником
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Кинельском районе возводится новый ФАП

260
Современные условия для оказания первичной медико-санитарной помощи будут созданы в селе Грачёвка.

Современные условия для оказания первичной медико-санитарной помощи будут созданы в селе Грачёвка.

В модульном ФАПе помощь будут получать около 200 жителей населенного пункта. После завершения строительных работ будет поставлено современное оборудование, что позволит медицинскому сотруднику вести приём на более качественном уровне.

«Новый ФАП, безусловно, повысит доступность и качество помощи для жителей. Сельские фельдшеры всегда на связи с пациентами, доступны в любое время, а современное оснащение поможет сделать приём ещё более эффективным. К тому же, люди с интересом приходят в новые медицинские пункты, что способствует более активному прохождению диспансеризации», – отметил главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков.

В Кинельском районе благодаря мероприятиям нацпроекта и региональной поддержке ведётся системная работа по обновлению первичного звена. За последние годы построено и введено в эксплуатацию 8 модульных объектов – фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, что значительно улучшило доступность медицинской помощи для сельских жителей.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов: "Желудочно-кишечный тракт первым принимает на себя удар, когда токсин попадает в организм".
22 июня 2026, 18:44
Самарский врач-психиатр-нарколог6 Наркотики разрушают ЖКТ:
врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов: "Желудочно-кишечный тракт первым принимает на себя... Здравоохранение
105
В 2026 года профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию прошли уже более 763 тысяч жителей Самарской области в возрасте 18 лет и старше.
22 июня 2026, 18:27
В регионе развивается профилактическое направление в медицине
В 2026 года профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию прошли уже более 763 тысяч жителей Самарской области в возрасте 18 лет и старше. Здравоохранение
168
Врач-хирург из Самары Михаил Лежнев, добровольно отправившийся в зону специальной военной операции, совместно с коллегами спасли жизнь тяжелораненого военнослужащего.
21 июня 2026, 16:30
Бригада врачей ,в составе которой самарский хирург, спасла жизнь бойца СВО с ранением сердца
Врач-хирург из Самары Михаил Лежнев, добровольно отправившийся в зону специальной военной операции, совместно с коллегами спасли жизнь тяжелораненого... Здравоохранение
797
Здравоохранение
врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов:
22 июня 2026  18:44
Самарский врач-психиатр-нарколог6 Наркотики разрушают ЖКТ:
141
В 2026 года профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию прошли уже более 763 тысяч жителей Самарской области в возрасте 18 лет и старше.
22 июня 2026  18:27
В регионе развивается профилактическое направление в медицине
198
Современные условия для оказания первичной медико-санитарной помощи будут созданы в селе Грачёвка.
22 июня 2026  15:57
В Кинельском районе возводится новый ФАП
260
МРТ с 1 сентября в РФ можно будет делать без направления лечащего врача
22 июня 2026  09:15
МРТ с 1 сентября в РФ можно будет делать без направления лечащего врача
351
Врач-хирург из Самары Михаил Лежнев, добровольно отправившийся в зону специальной военной операции, совместно с коллегами спасли жизнь тяжелораненого военнослужащего.
21 июня 2026  16:30
Бригада врачей ,в составе которой самарский хирург, спасла жизнь бойца СВО с ранением сердца
801
В Госдуме предложили приравнять врачей по статусу к госслужащим
21 июня 2026  12:08
В Госдуме предложили приравнять врачей по статусу к госслужащим
883
В Минздраве рассказали о доступных для россиян обследованиях по ОМС.
20 июня 2026  21:33
Мурашко: россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию
1159
Расходы россиян на поддержание здоровья выросли на четверть
20 июня 2026  11:38
Расходы россиян на поддержание здоровья выросли на четверть
1170
В преддверии Дня медицинского работника в Самаре состоялась церемония торжественного возложения цветов к скульптурной композиции «Наследие и наставничество».
19 июня 2026  20:59
В Самаре прошло мероприятие, посвященное наставничеству в медицине
1304
В Тольятти состоялось чествование медицинских работников
19 июня 2026  10:29
В Тольятти состоялось чествование медицинских работников
828
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В понедельник, 22 июня, глава региона вместе с Героем России Денисом Портнягинымоценил развитие Клявлинского района, обсудил его дальнейшее развитие с членами Правительства и руководством муниципального образования, встретился с жителями и посетил ряд со
22 июня 2026  19:19
Вячеслав Федорищев оценил развитие Клявлинского района
79
Ракетная опасность объявлена в Самарской области днем 22 июня
22 июня 2026  13:04
Ракетная опасность объявлена в Самарской области днем 22 июня
1394
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
22 июня 2026  11:21
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
329
В Самаре отменили фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
22 июня 2026  09:43
В Самаре отменили фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
325
Вячеслав федорищев обратился к самарцам в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2026  09:30
Вячеслав федорищев обратился к самарцам в связи с Днем памяти и скорби
309
Весь список