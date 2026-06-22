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В Самаре отменили фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»

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В Самаре отменили фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»

В Самаре отменили еще один летний фестиваль. Ежегодный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» не будет проводиться в 2026 году. Об этом сообщили организаторы в официальном сообществе мероприятия.

«Летнего фестиваля не будет. Этот год мы пропустим, а потом (надеемся) проведем с новыми силами. К тому же, в этом сезоне у нас получился очень плотный график гастролей и выступлений», — рассказали организаторы.

«Пластилиновый дождь» — масштабное событие, в котором участвуют театральные коллективы и музыкальные группы. Программа включала мастер-классы, постановки, выступления. Фестиваль собирал сотни зрителей и участников.

Организаторы прямо не называют причину, но ссылаются на плотный график гастролей. Однако это уже не первая отмена этим летом. В Самаре и области не состоятся сразу несколько легендарных событий.

Ранее стало известно, что по причинам безопасности не будет «Грушинского фестиваля» и «ВолгаФеста». Также отменили молодежный форум «Иволга» и тольяттинский «Гидрострой Фест».

Власти объясняют отмены массовых мероприятий угрозами атак беспилотников и ракетной опасностью. В Самарской области регулярно объявляют режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Открытые площадки на Мастрюковских озерах, где обычно проходят крупные фестивали, не имеют укрытий, а пути эвакуации ограничены, пишет 63.ру.

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